«مجلس الغرف» لـ"الاقتصادية": ننتظر مبادرات مماثلة من القطاع الخاص

قال لـ”الاقتصادية” المهندس أحمد الراجحي، رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، إن الأمر الملكي الذي صدر البارحة الأولى، سيساعد المواطنين على التعايش مع الإصلاحات الاقتصادية، مطالبا القطاع الخاص بأن يحذو حذو الدولة بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين على غرار الموظفين في القطاع الحكومي.

وأضاف، أن الأمر الملكي دليل على متابعة وحرص شديدين من خادم الحرمين الشريفين على تفادي أي آثار سلبية قد يتحملها المواطنون من جراء الإصلاحات، متوقعا تفاعل القطاع الخاص بصرف بدلات جديدة للموظفين.

وتابع، “نتمنى أن يبادر القطاع الخاص، لأن موظفي القطاع سيتأثرون بذات الدرجة”، مبينا أن التعويض لمدة عام سيساعدهم في تحمل جزء كبير من التكاليف الإضافية المتوقعة، موضحا أن البدلات ستساعد على إنعاش الاقتصاد وستزيد الرفاهية والاستثمار.

واستطرد، “نعتقد أن القطاع الخاص مستفيد من الأمر الملكي الأخير، باعتباره المستفيد الأول من الإنفاق وضخ أموال في الأسواق ما يدعم الحركة الشرائية في القطاعات كافة”، معتبرا أن هذا جزء من تحفيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الراجحي، أن هذا التعويض سيخفف جزءا من الأعباء عن المواطن، وسيسهم في تحمل أعباء الزيادات، مؤكدا أن إعفاء المواطنين من ضريبة القيمة المضافة في مجالي الصحة والتعليم سيشجع على الاستثمار في هذه القطاعات المهمة.

ورفع الراجحي باسم قطاع الأعمال الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده على ما تضمنه الأمر الملكي من شمولية لشرائح المجتمع وبما يخفف من أعباء المعيشة ويحقق الرخاء للشعب السعودي.

وأكد الراجحي، أن مثل هذا الأمر ليس بمستغرب فقد اعتاد الشعب السعودي وقوف القيادة بجانبه، وتلمس احتياجاته وتوفير كل ما يوفر العيش الكريم، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له بالغ الأثر في تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة لتحقيق أهداف “رؤية 2030”، التي من أبرزها تخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية العالمية، وبما ينعكس إيجابا على مستقبل الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن غرفة الرياض اعتمدت صرف بدل معيشة لموظفي الغرفة، وكثير من الغرف بادر بالشيء نفسه وذلك تماشيا مع الأمر الملكي الأخير.