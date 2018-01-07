اهتمام واسع من الصحف والوكالات العالمية بالأمر الملكي

حظي الأمر الملكي باهتمام صحف ووكالات الأنباء العالمية، حيث نشرت وكالة رويترز خبرا بعنوان "الملك يأمر ببدلات جديدة للحد من ارتفاع المعيشة".

وعنونت "بلومبرج" الخبر بعنوان "السعوديون يحصلون على دعم إضافي"، بينما كان فحوى الخبر في الـ"بي بي سي" أن المملكة تمنح مبالغ إضافية لتعويض آثار الإصلاحات الاقتصادية.

واهتمت صحيفة الواشنطن بوست بالخبر الذي نشرته بعنوان "الملك يأمر بمبالغ إضافية لتخفيف ارتفاع الأسعار"، وكان عنوان الخبر في "التلجراف": "السعودية تقدم مبالغ إضافية في محاولة للتخفيف من سياسة التقشف".

من جهتها، قالت "الفرنسية"، إن السعودية تزيد الدعم للمواطنين لتخفيف أعباء الضرائب، مشيرة إلى أن المملكة أعلنت زيادة الرواتب والمزايا الاجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من أعباء الإصلاحات الاقتصادية ومنها فرض ضريبة للمرة الأولى.

وبينت أن الخطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين.

وأشارت في خبرها إلى أن السعودية كثفت جهودها لتعزيز قطاع التوظيف لرعاياها.