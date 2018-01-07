مغردون: الأمر مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وقرب القيادة من الشعب

أكد مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن صدور الأمر الملكي الخاص بصرف بدل غلاء المعيشة دليل قوي على قرب القيادة من المواطن بمختلف شرائحه وطبقاته، والاطلاع من كثب على أحواله والسعي الحثيث لتلمس حاجاته.وأوضح المغردون أن هذا الأمر الملكي جاء في الوقت الذي تشهد فيه السعودية إصلاحات اقتصادية مهمة لمستقبل الوطن، والأجيال المقبلة، والمحافظة على استدامة قوة اقتصاد المملكة، وتنوع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن الملك سلمان، وولي عهده، حريصان على أن ينعم الشعب السعودي بالرخاء، ورغد العيش.

وأشاروا إلى أن الأمر الملكي اتسم بالشمولية ليستفيد منه أغلب شرائح الشعب من موظفين مدنيين، وعسكريين، ومتقاعدين، وطلاب، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، ما يؤكد اهتمام المقام الكريم بأدق التفاصيل في حياة الشعب السعودي، وتفهم أبسط همومه.

وقالوا إن هذا الأمر له بعد اقتصادي مهم، حيث إنه مؤشر قوي على عافية الاقتصاد السعودي، ووضع المملكة المالي الجيد وبداية ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية.

وتفاعل مشاركون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع القرار الملكي، عبر وسم "هاشتاق" خصص لها، إذ تخطى مجموع التغريدات المضافة حاجز مليون تغريدة.

ولم تخل التغريدات من التأكيد على عبارات التلاحم بين القيادة والشعب، لافتين إلى أن المملكة تشهد منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، قفزات متسارعة نحو التجديد والرقي والنماء، إثر القرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية التي أصدرها الملك منذ الأسبوع الأول لمبايعته ملكا.

وقال المغرد عبد الله النمري: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأعزه ونصره، وبارك بولي العهد وسدده ووفقه .. الأوامر الملكية إكسير استمرار الإصلاحات الاقتصادية بتخفيف أثرها الاقتصادي على المواطنين .. نعم الله على بلادنا تترى". من جهتها، أضافت المغردة أروى القصير: "الأوامر جاءت برسالة عملية مفادها أن بلادنا المباركة بقيادتها الرشيدة ماضية في بذل الغالي والنفيس في سبيل النهوض بالوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة عالميا، وهذا لا يحدث في أي مجتمع في العالم في وقت قصير كما يحدث في وطننا وطن الخير والعطاء".

ويرى المغرد علي العبد السلام أن الأمر الملكي، وما اشتمل عليه من دعم مادي كريم، سيخفف من الآثار المترتبة على المواطنين من جراء هذه الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي ستنعكس إيجابيا على مستقبل الاقتصاد السعودي في إطار دعم تنافسيته العالمية.

بدوره، قال حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق: "الأوامر الملكية جاءت فوق سقف تطلعاتنا كمواطنين فهي جاءت ببدلات متعددة من بدل الغلاء لعودة العلاوة لتحمل الضريبة ... إلخ ثم بمطرها الذي نعم به كافة أطياف السعوديين من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وطلاب.. حفظ الله سلمان الخير".

من جهتهم، أعرب لـ"الاقتصادية" مواطنون عن فرحتهم بصدور الأمر الملكي، الذي كان حديث المواطن والمواطنة خلال أمس.

وقال عبد الرحمن بن طالب مواطن، إن صدور الأمر الملكي دليل على وصول صوت المواطن لصناع القرار، مبينا أن عودة العلاوات وإرجاعها بشكل مباشر دليل على إحساس القيادة بتفاصيل حياة المواطن البسيط.

وأوضح ابن طالب، أن عودة العلاوات السنوية وبدل الغلاء سينعشان السوق الاقتصادية، وذلك بسبب عودة القوة الشرائية لجميع المواطنين، ما يسهم في صنع دائرة مالية أسرع من قبل.

فيما ذكر عبدالعزيز الحوطي مواطن سعودي، أن حزمة الأوامر الملكية تؤكد اهتمام القيادة وحرصها على تخفيف تأثر المواطن بالإصلاحات الاقتصادية، مضيفا "نتمنى التفاعل من القطاعات الخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة تماشيا مع الأمر الملكي، حيث يسهم ذلك في الحيوية والمرونة بين القطاعات كافة في الدولة".

أما محمد الحمادي مواطن، فقد قال إن القرار الملكي له تأثير من الناحية الاقتصادية والحياتية للمواطنين، موضحا أنها أعطت المواطن والمواطنة الفرصة في ترتيب الحياة المالية والاقتصادية.