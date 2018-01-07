فلانٌ به بُحَّة شديدة لا فلان به بَحَّة شديدة

كثيرا ما نسمعهم يقولون: بَحَّة – بفتح الباء – يريدون بذلك: غِلَظَ الصوتِ وخُشُونَتَه من داء، أو كثرةِ صياح، أو تَصَنُّع في غناء، وقد يكون خِلْقَة. وقولهم: بَحَّة – بفتح الباء – غير صحيح، والصواب: بُحَّة – بضمِّ الباء – كما في المعاجم اللغويَّة، فهكذا نطقت العرب – جاء في مختار الصحاح: "في صوته بُحَّة (بالضم والتشديد)، ويقال: هو: أَبَحُّ، وهو بَحَّاءُ على وزن أفعل فعلاء (صفة مُشَبهة) تفيد الثبوت والدوام وهو أمر نسبي في الموصوف. يتبيَّن أنَّ صواب القول: في صوته بُحَّة (بضمِّ الباء) لا بَحَّة (بفتحها).