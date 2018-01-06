الخدمة المدنية تمدد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للرجال حتى ظهر السبت القادم

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن ابراهيم المنيف أنه رغبة من الوزارة في فتح المجال للخريجين والخريجات الذي اختبروا مؤخرا اختبار كفايات , فإنه ‏سيتم تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية (للرجال) حتى ظهر يوم السبت القادم 26 ربيع الثاني الجاري ، مشيرا الى أن ذلك يأتي بعد التنسيق مع منسوبي مركز قياس ، وستعلن نتائج كفايات بإذن الله قبل نهاية فترة التقديم على الوظائف التعليمية للرجال وقبل بداية فترة تقديم النساء. وأكد المنيف أن من اختبر مؤخرا اختبار كفايات عليه عدم التقديم على الوظائف والانتظار حتى ظهور نتائج قياس التي سيتم التنويه عنها قبل انتهاء فترة التقديم ، لافتا إلى أن نظام جدارة يسجل الدرجة الموجودة في سجلات مركز قياس لحظة التقديم.