تصادم طائرة كويتية بأخرى على مدرج مطار في نيويورك دون إصابات

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار (جي اف كي) الدولي بنيويورك اليوم، للاصطدام بطائرة أخرى على المدرج ألحقت بها أضرارًا خفيفة في مؤخرتها دون وقوع أي إصابات. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الطائرة الكويتية كانت في حالة وقوف قبيل الإقلاع بينما اصطدمت بها طائرة أخرى حيث تم إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق إلى أن يتم توفير البديل لهم. يذكر أن إدارة مطار (جي اف كي) الدولي في مدينة نيويورك قالت في بيان مساء أمس الأول الخميس، إن جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتًا لسوء الأحوال الجوية نظرًا للعاصفة الثلجية التي تضرب حاليًا الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وطلبت الإدارة من المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.