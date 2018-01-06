أمر ملكي : توحيد صرف رواتب موظفي الدولة في ٢٧ من كل شهر ميلادي وصرف بدل غلاء معيشة لمدة سنة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرارا يقضي بتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في ٢٧ من كل شهر ميلادي.

كما أصدر عددأ من الأوامر الملكية ، تضمنت ما يلي :



أولاً : تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.

ثانياً : صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ( 1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

ثالثاً : صرف مكافأة قدرها ( 5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

رابعاً : إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) خمس مئة ريال ، وذلك لمدة سنة.

خامساً : إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند " رابعاً " .

سادساً : زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة .

سابعاً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص.

ثامناً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

تاسعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.