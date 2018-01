صفقات بسرعة الضوء بين شيكاغو وطوكيو في 2018

هوراس جريلي، رئيس تحرير إحدى الصحف من القرن التاسع عشر، كان يستحث الشباب الأمريكيين على "الذهاب إلى الغرب" حيث التخوم غير المستقرة والفرص الكامنة.

عندما ذهب هناك بنفسه، استغرقت الرحلة من شيكاغو إلى المحيط الهادئ مدة شهرين ونصف الشهر عن طريق السفينة وعربة تجرها الثيران.

ودعا في وقت لاحق إلى استخدام سكك حديدية عابرة للقارة لتسريع التجارة وتقصير خدمة البريد إلى 10 أيام.

تستحضر أسرع شركات التداول في وول ستريت روح جريلي، في الوقت الذي جرى فيه بناء Go West "الذهاب إلى الغرب"، وهو عبارة عن سلسلة من أبراج لاسلكية وخطوط ألياف بصرية، وكابلات بحرية تربط بين شيكاغو وساحل المحيط الباسفيكي، ثم تخترقه لتصل إلى طوكيو إلى الشرق، وبالطبع سيتيسر من هنالك التمدد إلى كل من هونج كونج وسيئول، ولربما إلى أستراليا.

وهكذا، عند استكمال المشروع سيستغرق نقل بيانات السوق من نهاية إلى أخرى، أجزاء من الثانية بالنسبة للمتداولين الذين يسعون إلى اكتساب ميزة على غيرهم.

Go West، من المقرر أن يكون جاهزا للعمل في أوائل عام 2018، وهو أحدث مرحلة في السعي لنقل المعاملات المالية بسرعة أقرب إلى سرعة الضوء، وهو في الوقت نفسه أيضا علامة على الضغوط داخل قطاع التداول عالي التردد المربح.

وبدلا من التنافس الطامح إلى التفوق على بعضها بعضا بمسارات متنافسة إلى طوكيو، شكلت الشركات الكبرى اتحادا لبناء مسار واحد، تتقاسم فيه عرض النطاق الترددي والتكاليف.

منذ أن خرجت الأسواق من قاعات التداول الصاخبة لتذهب إلى مراكز البيانات الحاسوبية قبل عقد من الزمان، فإن معظم الصفقات في الأسهم والعقود الآجلة أصبح يتم تنفيذها من قبل الآلات – أي أنها أصبحت مؤتمتة وتسير بسرعة البرق.

التدافع في حمى التداول العالي التردد أطلق العنان للاستثمار المحموم في القدرة اللاسلكية، وبدالات الكمبيوتر ذات الكفاءة وموهبة الترميز.

كما أثار الشكاوى بأن أسرع المتداولين كانوا يفترسون المستثمرين ويتسببون في انهيارات مفاجئة في الأنظمة، يعني ارتفاع التداول عالي التردد أن المستثمرين العاديين الذين يشترون ويبيعون الأسهم أو السندات أو يعملون مع الصناديق المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة، من المرجح أن يكونوا متعاملين مع خوارزميات على الجانب الآخر.

هذا الازدهار انتهى الآن. شركات التداول تعاني الآن من أجل كسب الأرباح من جزء من ألف من الثانية بشكل تدريجي. أدت الأحجام الواهنة وانخفاض التقلب إلى تقليص حجم الكعكة.

ولقد صعدت البورصات من تكاليف بيانات السوق وتكاليف التكنولوجيا للعملاء. وفي عام 2017، كان من المتوقع أن تتراجع الإيرادات الإجمالية لشركات التداول عالي التردد من التداول في الأسهم الأمريكية، إلى أقل من مليار دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية على الأقل، نزولا من 7.2 مليار دولار في عام 2009، وفقا لتقديرات مجموعة تب، وهي شركة استشارية.

يقول روب كريمر، الرئيس التنفيذي لشركة جنيفا للتجارة، وهي شركة مقرها شيكاغو: "الجمع بين التقلب المنخفض وزيادة التكاليف كان صعبا على الشركات. الناس يرون في ذلك حرب استنزاف".

أدت الأوقات المضطربة إلى عمليات استحواذ وتصويب للأوضاع، مع بيع بعض الشركات نفسها إلى منافسيها الأقوى. وقال تنفيذيون في الصناعة إن الموجة يمكن أن تؤدي إلى نشوء عدد قليل من اللاعبين الكبار القادرين على الاستثمار في أفضل التكنولوجيات، مع الطبقة الدنيا من المختصين في مجالات متخصصة للغاية، ما يجعل الشركات متوسطة الحجم غير قادرة على المنافسة.

على أن الآثار على السيولة، والقدرة على الشراء والبيع دون تحريك السعر، غير معروفة.

يبحث الناجون عن طرق جديدة لجمع المال أو توفير التكاليف. بعضهم يقامر في أسواق العملات المشفرة غير المجربة، وذلك أساسا لأنها توفر التقلب.

في إشارة إلى العصر الحالي، يخطط أصحاب Go West لتأجير قدرة احتياطية لأي متداول يريد استخدامها، وهو ما يعني من الناحية العملية الدعوة إلى هدنة بشأن السرعة.

يقول دوج دوكيت من شركة فيرتكس أناليتيكس، وهي شركة برمجيات تختص بتحليل بيانات العقود الآجلة على مستوى نانو ثانية (جزء من مليار جزء من الثانية): "وصلنا إلى النقطة التي تكون فيها السرعة منتشرة في كل مكان، حيث إنه لا يبقى الكثير للحصول عليه" منها.

ظهور التداول الإلكتروني لأول مرة

ظهر التداول الإلكتروني لأول مرة بالتوازي مع قاعات التداول في البورصات، حين كان الوسطاء والمتداولون يرفعون أصواتهم بطلبات الشراء. ثم عمل التداول الإلكتروني على الاستغناء عن قاعات التداول، مع استثناء ملحوظ لبورصة وول ستريت نيويورك، التي تعمل الآن إلى حد كبير كخلفية ترويجية للشركات المدرجة هناك.

العمل الحقيقي في بورصة نيويورك يتم في ضواحي ماوه في نيو جيرزي، في مركز بيانات مطوق بأبراج الاتصالات.

المتداولون في قاعات التداول من ذوي البصيرة عرفوا إلى أين تسير الأسواق، فاستخدموا التكنولوجيا لمساعدتهم في غزو المجال الجديد، وأسسوا شركات تداول لحسابهم الخاص، تراهن على أن أموالهم الخاصة تستطيع الفوز بفروق الأسعار التي تدوم لأجزاء من الثانية في الأسواق.

وفي الوقت الذي اضطرت فيه مصارف وول ستريت إلى إغلاق مكاتب تداولاتها بها بعد الأزمة، ملأت "شركات تداول الحساب الخاص" المستقلة ذلك الفراغ الذي نتجت عنه الثغرات.

رؤساء هذه الشركات استطاعوا تحقيق ثروات، وهي حقيقة لم تكن معروفة لجمهور المستثمرين. فنسنت فيولا، وهو متداول سابق في سلعة البنزين أسس فيرتو فاينانشيال، التي هي الآن أكبر شركة للتداول الحصري، وهكذا أصبح من أصحاب المليارات.

كانت السرعة أساسية في هذا الأمر. كان المتداولون يدفعون المال إلى البورصات كي تضع أجهزة الكمبيوتر "بشكل مشترك" في أقفاص بجانب الأجهزة المماثلة، وهو مكافئ إلكتروني لقاعات البورصات.

بهذه الطريقة استطاعوا أن يكونوا أول من يحصل على إشارات السوق, وتعديل طلباتهم بناء على ذلك، واستباق المستثمرين خارج المبنى.

ظهور نظام السوق الوطنية للقانون التنظيمي، وهو إصلاح سوق الأسهم الأمريكية الذي تم إقراره في عام 2005، أدى إلى تحطيم احتكارات البورصات القديمة وتفكيكها إلى مجموعة من منصات التداول، ما يخلق فرصا للمتداولين من أصحاب الرشاقة للعثور على الصفقات قبل الآخرين.

كذلك استطاعت شركات التداول الإمساك بفروقات الأسعار بين الأوراق المالية والعقود الآجلة التي تتبعها، مثل الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم المتداولة في نيو جيرزي، وما يعادلها من عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة المدرجة في بورصة شيكاغو التجارية.

وهكذا بدأ سباق سري لبناء شبكات الاتصالات بشكل مستقيم قدر الإمكان عبر جبال الأبلاش: في البداية كانت كابلات الألياف البصرية، ومن ثم تلتها أبراج الميكروويف التي تنقل البيانات خلال ثمانية أجزاء بالألف من الثانية.

أعمال البناء رويت في كتاب بعنوان: "فلاش بويز"، الذي صدر عام 2014 بقلم مايكل لويس الذي هاجم التداول عالي التردد لاستغلاله: "عدم المساواة الخبيثة" التي أطلقها القانون التنظيمي لنظام السوق الوطنية.

وكتب: "سمح الآن لفئة صغيرة من المطلعين الذين لديهم موارد لتوفير السرعة بمعاينة السوق، ثم التداول استنادا إلى ما كانوا قد رأوه". وأدى الكتاب إلى جلسات استماع في الكونجرس.

في ذروة الحماسة والاستحسان الشديدة، كانت الأسواق نفسها تتحول إلى التشدد. الأزمة المالية في عام 2008 فجرت تقلبات أسعار هائجة. ازداد التقلب، مع تحرك السوق في فترة معينة من الزمن، وهو أمر ناتج بالضرورة بالنسبة للمتداولين ذوي التردد العالي من أجل كسب المال.

منذ ذلك الحين، أصبحت الأسواق أكثر ركودا بوتيرة غير مسبوقة طوال 50 عاما، عند قياسها بتحركات الأسعار اليومية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم.

كما انخفضت أحجام التداول: انخفض عدد الأسهم التي تم تداولها في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت أحجام المشتقات المتداولة في البورصات بنسبة 5 في المائة، وفقا للاتحاد العالمي للبورصات.

هذا الخمول هو إلى حد كبير علامة على تأثير التحفيز النقدي من البنوك المركزية، التي دعمت قيم الأصول وخفضت أسعار الفائدة، وشعبية الأدوات الاستثمارية السلبية مثل صناديق تعقب المؤشر، بل حتى حدوث انقلاب من الندرة إلى الكثرة في أسواق السلع الأساسية.

انخفاض الحجم يعني فرصا أقل للتداول، في حين أن التقلب المنخفض يقلل من الأرباح التي يمكن اكتسابها من كل معاملة. يقول فيكاس شاه، وهو مصرفي استثماري في وكالة روزنبلات للأوراق المالية: "حتى تستطيع هذه الشركات كسب المال، فإنها تحتاج إلى مواد خام. المواد الخام هي الأحجام والتقلب".

منعطف طرح شركة فيرتو للاكتتاب العام

عندما أصبحت فيرتو شركة عامة في عام 2015 – عملت ضجة كتاب "فلاش بويز" على تأجيل الاكتتاب العام الأولي لمدة عام - بلغت إيرادات الشركة السنوية 714.5 مليون دولار.

في العام الماضي كان من المتوقع أن يتجاوز مجموع إيراداتها أكثر من 500 مليون دولار بقليل، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، حتى بعد أن استحوذت على وكالة KCG القابضة، منافستها الرائدة في التداول عالي التردد، في صفقة بلغت 1.4 مليار دولار.

كما يتحمل المتداولون تكاليف ثابتة أعلى. تحتاج البورصات إلى متداولين من ذوي الأحجام العالية للحفاظ على سيولة الأسواق وتقديم رديات على رسوم المعاملات لشركات التداول الراغبة في الشراء والبيع طوال اليوم.

المتداولون بدورهم ينجذبون إلى الأسواق النشطة حيث من السهل والرخيص بالنسبة لهم العثور على مشترين وبائعين.

أما البورصات، التي أصبحت الآن شركات تهدف إلى تحقيق الربح، فتعتمد بشكل متزايد على مبيعات بيانات السوق لتوليد الأرباح. وفي الوقت الذي تعاني فيه الأحجام ركود الأحجام، الأمر الذي يعتصر شركات التداول التي تحتاج إلى كميات كبيرة من البيانات للبقاء على قيد الحياة.

اشتكت شركة وولفيرين للتداول، وهي شركة مسجلة في شيكاغو، للأجهزة المنظمة بأن الرسوم التي تدفعها مقابل حصولها على بيانات السوق من بورصة نيويورك، قد زادت بأكثر من 700 في المائة خلال ثماني سنوات.

الاتصال مع بورصات وول ستريت وناسداك يتطلب دفعات شهرية تراوح بين 10 آلاف دولار و22 ألف دولار لكل اتصال، وفقا لجداول الرسوم.

وفي حين أن السرعة ضرورية في هذه اللعبة، إلا أنها لم تعد كافية للفوز بها. وحيث إن أحجام التداول واهنة، فهناك عدد محدود من الصفقات الجيدة التي يستطيع الانقضاض عليها أسرع المتداولين.

يقول دوكيت: "عدد كبير للغاية من المشاركين استطاع الوصول إلى التكافؤ في السرعة مع مشاركين آخرين، وهناك قدر محدود من السيولة المتاحة في أي يوم معين".

عندما تقدم البورصات وشركات الخدمات تغذية أسرع للبيانات وعروض نطاق ترددي وأجهزة الكمبيوتر، يجب على شركات التداول أن تنظر فيما إذا كانت ستدفع المال مقابلها، أو تخسر أمام الآخرين الذين يدفعون المال.

قال رئيس إحدى الشركات ذات تداول التردد العالي - الذي باع أخيرا شركته في خضم ضغوط التكلفة - إنه هو وزملاؤه كانوا يفكرون في مشروع لإنشاء خط اتصالات فائقة السرعة بين شيكاغو وطوكيو قبل بضع سنوات. وقال: "قلت إن خيارنا الأول هو ألا يبنيه أحد، لأن الجميع سيضطرون لدفع المال مقابل استخدامه. نحن لا نقدر بالضرورة السرعة المطلقة بقدر تقديرنا للسرعة النسبية".

شركات التداول الخاص تقلب المعادلة

الشركات التي تتداول لحسابها الخاص تواجه الآن أيضا منافسة من الوسطاء وصناديق التحوط. تقدم صندوق رينيسانس تكنولوجيز، وهو من أكبر صناديق التحوط الكمي في العالم، بطلب للحصول على براءة اختراع حول ساعتها الدقيقة لتنفيذ التداولات في عدة بورصات في آن واحد، بهدف التخلص مما سمته: "الممارسة المفترسة" من قبل التداول عالي التردد.

ثم أن هناك شركات مثل مختبرات ألفا للتداول، وهي شركة ناشئة مقرها شيكاغو أنشأها مخضرمون في الصناعة، تشارك أنظمتها للتداول العالي التردد مع أي شخص يرغب في التداول، مقابل الحصول على حصة من الأرباح، بهدف: "إضفاء طابع ديمقراطي على التداول عالي التردد"، على حد قول الشركة على موقعها على الإنترنت.

وقد أدت التكاليف المتزايدة على رأس الإيرادات المتدنية إلى موجة من عمليات الاندماج في القطاع. إلى جانب صفقة فيرتو-KCG، مجموعة المشتقات في شيكاغو DRW، التي جعلها موظفوها البالغ عددهم 800 موظف لاعبا رئيسيا، والتي اشترت في السنوات الأخيرة شركتي Chopper Trading وRGM Advisors حين باعت شركة تيزا تكنولوجيز في شيكاغو، أعمالها للتداول عالي التردد إلى شركتي فيرتو وكوانتلاب في هيوستن.

يقول سام مهتا، كبير الإداريين التشغيلين سابقا في "صن ترادينغ" التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها: "الشركات الموجودة في القمة ستظل في وضع جيد بسبب حجم نشاطها، وعدد الاستراتيجيات التي لديها. الشركات الموجودة في الوسط، مع التقلب الموجود على هذا المستوى، لا يمكنها حتى البقاء على قيد الحياة".

تلجأ بعض الشركات إلى أسواق غير منظمة إلى حد كبير مثل سوق العملة المشفرة بيتكوين، حيث يمكن للأسعار أن تتأرجح بنسب تبلغ 30 في المائة في اليوم.

شركة DRW النشطة أصلا في العملات المشفرة والعقارات التجارية، وظفت فريقا لمبادلة الشحنات المادية للمنتجات البترولية على ساحل الخليج الأمريكي - وهي سوق تتم فيها تسوية الصفقات عادة في غضون أسابيع.

يقول دون ويلسون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة DRW: "ليس الأمر وكأن كل شيء قاتم، ولا يوجد شيء نعمله. نحن نرى الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام للقيام بها".

اعترافا بأن هذه الصناعة المفعمة بالحيوية يمكن أن تكون في سبيلها إلى دخول مرحلة منتصف العمر المملة، مع بدء المصارف التعاقد مع شركات التداول عالي التردد لتنفيذ بعض الصفقات، بدلا من إنفاق المال على تطوير أنظمتها.

في الفترة الأخيرة انضم البنك الفرنسي بي إن باريبا إلى شركة أنظمة التداول العالمية، في نيويورك للتداول في سندات الخزانة الأمريكية. كما يركز المتداولون أيضا على الاستراتيجيات التي تشتمل على استخدام معلومات أخرى، مثل البيانات البديلة المستخلصة من سجلات المستهلكين والوسائط الاجتماعية.

تقول لين مارتن، رئيسة قسم آي إي سي لخدمات البيانات، التابع لبورصة إنتركونتنتال، التي تبيع مساحات تشغيلية على Go West: "كانت السرعة ميزة مفيدة حين تنتقل من قاعة التداول إلى الشاشة. الآن يتعلق الأمر بالقدرة على الاستفادة من المعلومات، التي تصبح معقدة بشكل متزايد".

لا يزال المتداولون يرجون أن التقلب والأحجام سوف تعود. ويلسون من DRW يشير إلى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلص من القروض العقارية التي استحوذ عليها أثناء الأزمة المالية، الأمر الذي يمكن أن يثير حركات ضخمة من التداول في أسعار الفائدة من قبل مديري الصناديق.

إمكانية حدوث تحول حاد في سوق الأسهم المحلقة للأعالي، يمكنها أيضا أن تنفخ الروح في التداول.

يقول مات هارابوردا، رئيس شركة إكس آر للتداول في شيكاغو: "ربما نحن الآن متجهون نحو نهاية أتمتة الأشياء التي كان من السهل تحويلها إلى أشياء مؤتمتة. الآن تبدأ المتعة الحقيقية".





إطار

علامات فارقة في تقويم التداول السريع

1851 – بول جوليوس رويتر يبدأ بإرسال عروض أسعار الأسهم في البورصة بين لندن وباريس عبر كابل تحت القنال الإنجليزي "بحر المانش"، بعد أن كان الإرسال يعتمد على حمام الزاجل لتحمل أسعار الأسهم في أوروبا.

تسعينيات القرن العشرين – ظهور الأسواق الإلكترونية مثل أركيبيلاجو، التي استحوذت عليها بورصة نيويورك، وآيلاند إي سي إن، التي هي الآن جزء من بورصة ناسداك، وجلوبيكس في بورصة شيكاغو التجارية، يجعل من الممكن أن تقرأ خوارزميات بيانات السوق وتنفذ بصورة آلية التداولات.

2000 – استخدام النظام العشري في أسعار الأسهم (بدلا من الكسور العادية)، وهو ما يسمح للمستثمرين بالشراء والبيع بنطاق السنتات، ما أدى إلى تقليص فروق الأسعار التي كانت الأساس في هوامش الربح للشركات صانعة السوق، وتشجيع المتداولين على زيادة الأحجام للتعويض عن الفرق.

• منتصف العقد الأول من القرن الحالي – البورصات تسمح للمتداولين بأن يضعوا أجهزة الكمبيوتر "بشكل مشترك" داخل مراكز البيانات، وهو ما مكنهم من تلقي بيانات السوق، والتصرف على أساسها، على نحو أسرع من الموجودين في الخارج.

2005 - نظام السوق الوطنية على أساس اللائحة التنظيمية الأمريكية، يزيد التنافس بين منصات تداول الأسهم ويعطي دفعة قوية للسباق على التكنولوجيا الأسرع بين البورصات.

2010 – تفتتح شركة Spread Networks رابطة بالألياف البصرية بين نيويورك وشيكاغو، ما يقلل فترة رحلة الذهاب والإياب لانتقال البيانات إلى 13.3 جزء من ألف جزء من الثانية.

بعد ذلك بفترة قصيرة تفوقت شبكات الميكروويف على تلك السرعات، حيث أصبح باستطاعتها نقل بيانات السوق خلال جزء من ثمانية أجزاء في الألف من الثانية.

2012 – خلل في التداولات الإلكترونية دفع شركة نايت كابيتال بطريق الخطأ إلى خسارة أسهم بقيمة مليارات الدولارات في 148 شركة مدرجة على بورصة نيويورك، ما أدى إلى أن تخسر الشركة أكثر من 400 مليون دولار، وتضطر إلى بيع شركة فيرتو فاينانشيال، المنافسة في تداولات عالية التردد.

2018 – تشغيل Go West بين شيكاغو وطوكيو، ما يعمل على تسريع حركة بيانات أسواق العقود الآجلة عبر أبراج لاسلكية، وخطوط من الألياف البصرية، وكوابل تحت الماء.

وهي أيضا مشروع مشترك بين شركات التداول الكبيرة مثل DRW وIMC وجامب للتداول.