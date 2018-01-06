الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع .. وأسعار الزنك تسجل أعلى مستوى في 10 أعوام

هبطت أسعار الذهب أمس، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بينما سجل الزنك أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مع استمرار المخاوف بشأن قلة المعروض في الوقت الذي تراجع فيه النحاس بعد مكاسب قوية الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، قبل بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وفقا لـ "رويترز".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1318.40 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وبلغ الذهب أعلى مستوى في المعاملات الفورية منذ 15 أيلول (سبتمبر) عند 1325.86 دولار للأوقية نهاية الأسبوع مع تراجع الدولار. وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 1 في المائة منذ بداية الأسبوع.

ومع نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يظهر زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة في كانون الأول (ديسمبر) بحسب مسح أجرته "رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.40 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم 56 في المائة العام الماضي وسط مخاوف من حدوث نقص في المعروض بفعل نمو مبيعات السيارات الصينية وتشديد الرقابة على الانبعاثات والعزوف عن السيارات التي تعمل بوقود الديزل في أوروبا.

وانخفضت الفضة 0.4 في المائة إلى 17.17 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند 17.27 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 961.30 دولار للأوقية. ولامس المعدن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 965.40 دولار للأوقية.

إلى ذلك، سجل الزنك أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات أمس مع استمرار المخاوف بشأن قلة المعروض في الوقت الذي تراجع فيه النحاس بعد مكاسب قوية الشهر الماضي وسط تنامي حذر المستثمرين الصينيين بشأن آفاق المعدن.

وتقلصت مخزونات الزنك في بورصة لندن للمعادن بمقدار 250 طنا لتسجل أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2008، وفق ما أظهرته بيانات أمس، بما يمثل انخفاضا بنحو الثلث من ذروة تشرين الأول (أكتوبر).

وتظهر أحدث بيانات في القطاع اتساع العجز في سوق الزنك العالمية إلى 36 ألفا و900 طن في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بعجز بلغ 35 ألفا و900 طن في القراءة المعدلة لشهر أيلول (سبتمبر).

وبلغ سعر الزنك في عقود بورصة لندن للمعادن القياسية لأجل ثلاثة أشهر 3374 دولارا للطن بحلول الساعة 1114 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2007 عند 3375 دولارا للطن.

وانخفض النحاس في عقود بورصة لندن للمعادن القياسية 0.5 في المائة إلى 7152.50 دولار للطن بعد أن صعد 7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).