للأسبوع الـ 3 على التوالي الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها لتغلق عند 7277 نقطة

*أحمد الرشيد من الرياض

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7277 نقطة بمكاسب 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، حيث وجدت السوق دعما من تحسن أسعار النفط التي وصلت 68 دولارا لخام برنت، إضافة إلى العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق وكذلك بعض التحديات التي أثرت في بعض المحافظ وجعلها تتحفظ عن التداول لحين ظهور نتائج الشركات للتأكد من أثر الإصلاحات في الشركات، وذلك ما يجعل التداولات غير نشطة حيث تراجعت قيم التداول 2.5 مليار ريال بنسبة 10 في المائة.

ورغم نجاح السوق في تخطي 7230 نقطة، إلا أنها لم تكن بالزخم الكافي الذي يدعم استمرارية الاتجاه الصاعد دون تهدئة، حيث تعرضت السوق لضغوط بيعية خلال الأسبوع أفقدتها 1.1 في المائة واستطاعت السيطرة عليها وذلك يحدث للأسبوع الثاني على التوالي، وتلك الضغوط البيعية التي تحاول القوى الشرائية التغلب عليها تنهك القوة الشرائية للمحافظ ما قد لا تجد السوق معه سيولة كافية لدعم الاتجاه الإيجابي الحالي، لكن استمرار دفاع السوق عند 7230 نقطة سيخفف الضغوط البيعية ويعزز من شهية المخاطرة، ما سيدفعها إلى مستويات 7330 نقطة، وسيكون قطاع المصارف وعلى رأسها "الراجحي" داعما للارتفاعات.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7230 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية، كانت أعلى نقطة عند 7283 نقطة رابحا 0.73 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7148 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7277 نقطة رابحا 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. تراجعت قيم التداول 2.5 مليار ريال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 21.2 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو 70 مليون سهم لتصل إلى 1.2 مليار سهم، بمعدل تدوير 2.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة لتصل إلى 527 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 3.4 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة. تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6.7 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.7 في المائة. كان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 31 في المائة بقيمة 6.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة أربعة مليارات.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "اتحاد الاتصالات" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 16.17 ريال، يليه "دله الصحية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 107.61 ريال، وحل ثالثا "العقارية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 23.14 ريال. تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 10.94 ريال، يليه "الإعادة السعودية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 8.99 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.4 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 5.8 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، يليه "سابك" بنسبة 13 في المائة بتداولات 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.5 مليار ريال بنسبة 12 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية