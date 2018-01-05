"المساهمات العقارية : الاثنين 22 يناير موعدا لإقامة "مزاد بنبان" في الرياض

حددت لجنة "المساهمات العقارية" في وزارة التجارة والاستثمار (تصفية) يوم الإثنين 5/5/1439 الموافق 22/1/2018 موعدا لإقامة (مزاد بنبان) في الرياض وذلك بقاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات على طريق الملك خالد مقابل جامعة الملك سعود بعد صلاة العصر.

وأكدت اللجنة أن أراضي بنبان تبلغ 5 قطع خام تجارية وسكنية على مساحة إجمالية تبلغ 2.610.000 م2. وداخل النطاق العمراني وسيكون الإفراغ بشكل فوري. حيث بلغت مساحة القطعة (29) 70.540.57 م2. فيما بلغت مساحة القطعة (30) 756.874.45 م2. وبلغت مساحة القطعة (32) 569.852.24 م2. أما القطعتين (34 و 35) بلغت مساحتها 197.021.78 م2. والقطعتين (33 و 36) بلغت مساحتها 1.015.711.27 م2.

وأوضحت "تصفية" أنه يشترط للتسجيل والدخول في المزاد تقديم شيك مصدق بمبلغ 1 مليون ريال ويعد هذا المبلغ جزءا مقدما غير مسترد الثمن في حق من رسا عليه البيع. مع تحرير شيك بباقي القيمة عند رسو المزاد. كما يحرر من يرسو عليه المزاد شيكا بما نسبته 2.5 % من المبلغ الإجمالي كقيمة للسعي. وتحرر جميع الشيكات بإسم لجنة المساهمات العقارية. ويشترط حضور المشتري شخصيا أو الوكيل الشرعي ومن لم يحضر المزاد ليس له حق الشفعة.