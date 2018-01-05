الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخ بالستي أٌطلق من اليمن باتجاه نجران

صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنه وفي تمام الساعة 07:56 دقيقة من صباح هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة. وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة متعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد من قبل سرايا "البيتريوت" في سماء نجران وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضرار بسيطه في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنيين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني. كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستيه والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ماتقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الاعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي.