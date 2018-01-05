السعودية : تحويل شركة "ارامكو" إلى مساهمة برأس مال 60 مليار ريال

صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة "أرامكو" إلى شركة مساهمة برأس مال 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم وبدون قيمة اسمية طبقا لنظامها الأساس وذلك اعتبارا من الأول من يناير الحالي. ووفقا للقرار الذي وافق مجلس الوزراء ونشرته الجريدة الرسمية اليوم تم إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 13 نوفمبر 1988 وذلك اعتبارا من الأول من يناير الجاري لتكون "أرامكو" شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي وأن يكون نفاذ ذلك اعتبارا من نفس اليوم. وأوضح القرار أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة وسيكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

بيان مجلس الوزراء اليوم على الجريدة الرسمية

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13420 وتاريخ 20-3-1439هـ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (7104) وتاريخ 13-2-1439 المشار فيه إلى برقية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01-625-1439 وتاريخ 27-1-1439 في شأن مشروع النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

وبعد الاطلاع على مشروع النظام الأساس المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1439.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28-1-1437.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (294) وتاريخ 17-3-1439 والمذكرتين رقم (295) وتاريخ 17-3-1439 ورقم (338) وتاريخ 30-3-1439 المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10-4) وتاريخ 23-3-1439هـ .

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/14/39/د) وتاريخ 25-3-1439.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1362) وتاريخ 30-3-1439 يقرر ما يلي:

أولا : الموافقة على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساس، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : يكون نفاذ ما ورد في في البند (أولا) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1-1-2018.

ثالثا : إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-4-1409 وذلك اعتبارا من تاريخ 1-1-2018.

رابعا : منح الشركات المملوكة بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها 5 سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.

خامسا : استثناء من أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ليكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس.

سادسا : احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

سابعا : قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باقتراح الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة بما في ذلك ممارسة حقوقها كمساهم الواردة في النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ورفع ما يتم التوصل إليه.

ثامنا : على جميع الجهات الحكومية عدم مخاطبة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلا من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها الوزارة مع تلك الجهات دون إخلال بحق الجهات المختصة بتطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما بالتواصل المباشر مع الشركة فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب النظامين المشار إليهما ولوائحهما.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذا القرار صيغته مرافقه لهذا.

رئيس مجلس الوزراء