البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 7ر2 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5ر828 مليار جنيه.

وتباينت مـؤشرات السـوق الرئيسية والثانـويـة، فزاد مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 96ر0 % ليبلغ مستوى832 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي إكس 100/ بنحو 51ر0 % ليبلغ مستوى1970 نقطة، بينما انخفض مؤشر /إيجي إكس 30/ بنسبة 56ر1 % ليبلغ مستوى 14782 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 9ر3 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 731 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية.

وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على12ر75 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 76ر15 %، والعرب على 13ر9 % بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 59ر163 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 90ر47 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 99ر42 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 01ر57 %، مشيرة إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 27ر16 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو351 مليون جنيه، وأن حجم التعامل على السندات بلغ نحو 340 ألف سند تقريبًا.

