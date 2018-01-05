المؤشر نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 26 عاما وسهم توشيبا يصعد

عزز المؤشر نيكي الياباني المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة اليوم الجمعة مسجلا أعلى مستوى في نحو 26 عاما مع صعود أسهم شركات الوساطة في الوقت الذي تلقت فيه أسهم توشيبا دعما من أنباء عن مشتر لوحدتها وستينجهاوس إلكتريك.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.9 بالمئة إلى 23714.53 نقطة ملامسا مستوى لم يبلغه أبدا منذ يناير كانون الثاني عام 1992.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة من يوم الاثنين إلى الأربعاء في أول أسبوع من العام. وخلال الأسبوع الذي كان قصيرا بمناسبة العطلة، ارتفع نيكي 4.2 بالمئة منذ الفتح يوم الخميس.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1880.34 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991، بعد أن صعد 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفاقت الأسهم الرابحة الخاسرين عددا بواقع 420 سهما رابحا إلى 205 أسهم خاسرة في حين لم يسجل 52 سهما تغيرا يذكر في الإغلاق.

وارتفعت أسهم توشيبا 2.2 بالمئة. وكانت شركة تابعة لبروكفيلد الكندية قالت أمس الخميس إنها ستستحوذ على وستينجهاوس إلكتريك، شركة الخدمات النووية المفلسة المملوكة لتوشيبا، مقابل 4.6 مليار دولار.

