واشنطن تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية تتهمها بالمشاركة في صناعة الصواريخ البالستية

فرضت الادارة الاميركية اليوم عقوبات مالية على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين في بيان :"إن خمس شركات صناعية، هي فروع لمجموعة باقري الصناعية التي سبق وأن وضعت على اللائحة السوداء الأمريكية، قد وضعت أيضا على هذه اللائحة، الامر الذي يجمد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأمريكي".

وأضاف : إن هذه العقوبات تستهدف كيانات اساسية متورطة في برامج الصواريخ البالستية التي تعطيها إيران أولوية على حساب البحبوحة الاقتصادية للشعب .

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات هي شركة خرازي الصناعية، وشركة سانيخاني الصناعية، وشركة مقدم الصناعية، ومركز الاسلامي للبحوث، وشركة شوستاري الصناعية، المتهمة بتطوير وصنع معدات للصواريخ البالستية الايرانية تتضمن أنظمة دفع وتوجيه وغيرها من المعدات الخاصة بالدعم على الأرض.

وفي الشأن الإنساني في طهران ، أكد منوتشين أن وأشنطن ستواصل مواجهة النوايا الخبيثة للنظام الإيراني عبر إضافة عقوبات تستهدف الخروقات لحقوق الإنسان ، والمتمثلة في التظاهرات الاحتجاجية الإخيرة التي جرت في إيران وأوقعت أكثر من عشرين قتيلا.

وكان مسؤول في الإدارة الإمريكية قد أعلن يوم أمس الأربعاء أن واشنطن عازمة على استخدام كل مصادر المعلومات التي تملكها لجمع معلومات ملموسة عن الذين يقفون خلف القمع، ويمسون حقوق الانسان، ويستخدمون العنف ضد المتظاهرين، لتسليم هذه المعلومات الى آليتنا التي تختار العقوبات .