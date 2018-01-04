الدولار يعاود الانخفاض مع تجاوز اليورو 1.20 دولار

انخفض الدولار اليوم الخميس بعد تعافيه قليلا في اليوم السابق من أدنى مستوى في ثلاثة شهور، إذ لم يخف الضغط عن العملة المتعثرة رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية ونشر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر يوم الثلاثاء حيث دفع التفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو العملة الأوروبية الموحدة لتجاوز 1.20 دولار لأول مرة خلال ثلاثة شهور ونصف الشهر.

وحصلت العملة الأمريكية على بعض الدعم أمس الأربعاء حيث تعافت بعد صدور بيانات قوية لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء. واكتسب الدولار المزيد من الدعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أكد أن البنك المركزي ما زال متجها لرفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام الحالي.

ولكن بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش اليوم عاود الدولار الانخفاض ونزل مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة خلال اليوم.

وكان اليورو تراجع في المعاملات الآسيوية المبكرة وسجل 1.2005 دولار لكنه صعد من جديد ليجري تداوله مقابل 1.2029 دولار بزيادة 0.1 بالمئة خلال اليوم.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني وجرى تداوله بزيادة 0.2 بالمئة عند 112.655 ين بدعم شهية قوية للمخاطرة في الأسواق. ولامس الدولار أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 112.055 ين يوم الثلاثاء بعدما انخفض بشكل مطرد من مستوى مرتفع تجاوز 113.750 ين سجله في ديسمبر.

ونزلت عملت بتكوين بنحو خمسة بالمئة في بورصة بتستامب إلى نحو 14430 دولارا لتفقد أكثر من ربع قيمتها منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر.