أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم قطاعي السيارات والنفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الخميس لتقتفي أثر تقدم الأسهم الآسيوية التي بلغت أعلى مستوياتها في عشر سنوات الليلة الماضية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم السيارات والطاقة بفعل بيانات تفوق التوقعات عن مبيعات السيارات الأمريكية وزيادة أسعار النفط.

ودفعت المكاسب التي امتدت إلى القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما في ذلك الشركات الصناعية والبنوك المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للارتفاع 0.5 في المئة، بينما زاد مؤشر أسهم منطقة اليورو ومؤشر الأسهم القيادية بالمنطقة 0.6 في المئة.

وتصدر المؤشر داكس الألماني المؤشرات الأوروبية مرتفعا 0.9 بالمئة بفضل صعود أسهم قطاع السيارات والشركات الصناعية، فيما حقق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستوى قياسيا.

وارتفع مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات الأوروبية 1.5 في المئة ليتصدر القطاعات الرابحة بفضل بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر كانون الأول والتي فاقت توقعات المحللين.

وزادت أسهم فيات كرايسلر الإيطالية لصناعة السيارات أربعة في المئة لتبلغ مستوى قياسيا وتكون من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس فيما تصدرت أسهم دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو المؤشر داكس.

وكان سهم ريمي كوانترو من بين الأسهم القليلة المتراجعة إذ انخفض 2.9 في المئة بعد أن خفضت انفستك تصنيف السهم.

وعند الفتح ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 في المئة.

