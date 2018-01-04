ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات في أيرلندا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس استمرار نمو قطاع الخدمات في أيرلندا خلال كانون أول/ديسمبر الماضي، بوتيرة أعلى، بفضل الزيادة الحادة في نشاط أعمال القطاع والطلبيات الجديدة والتوظيف.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الصادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات خلال الشهر الماضي إلى 4ر60 نقطة، مقابل 56 نقطة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقد وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 8 أشهر، مدعوما بالنمو القوي للطلبيات الجديدة والظروف الاقتصادية المواتية.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية استمر ارتفاع مؤشر الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الطلبيات الجديدة بشدة، في حين تراجعت الثقة في مناخ الأعمال.

وأدت ظروف الطلب المزدهرة إلى زيادة شهرية جديدة في التعاقدات الجديدة. وفي حين تراجع نمو الطلب الناتج عن مصادر خارجية بنسبة طفيفة، فإن ارتفاع أعمال التصدير الجديدة مازال ملحوظا. كما ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الستين على التوالي وبأسرع وتيرة له منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

