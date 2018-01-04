بولونيا: الانضمام لمنطقة اليورو ليس موضوعا آنيا ولا يشكل أولوية

اعتبر ئيس الوزراء البولوني الجديد ماتيوس مورافيسكي، أن انضمام بلاده لمنطقة اليورو "ليس موضوعًا آنيًا ولا يشكل أولوية".

وأوضح في حديث أوردته اليوم الخميس، وكالة الأنباء البولونية، أن وارسو لم تغير نهجها وتصوراتها وموقفها بخصوص الانضمام إلى فضاء اليورو، مبرزًا أن بولونيا ترى أنه "لم تنضج بعد الشروط الموضوعية لالتحاق البلاد بفضاء اليورو" .

وأعرب عن اعتقاده بأن فضاء الأورو "ليس حاليًا منطقة العملة المثلى بالنسبة لبولونيا، وقد تكون كذلك مستقبلا إذا توفرت كل الشروط والظروف المواتية التي تناسب التحاق البلاد بهذا الفضاء المالي الإقليمي، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة التي يقودها حزب (القانون والعدالة) المحافظ "لن تنظر حاليًا في أمر انضمام بولونيا إلى فضاء اليورو،كما أنها لا تخطط لاعتماد العملة الموحدة.