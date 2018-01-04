سفراء «التحالف»: إيران مستمرة في دعم ميليشيات الحوثي في جرائم القتل وتجنيد الأطفال

ندد سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون باستمرار دعم إيران للميليشيات الحوثية في حصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرارها في تهديد السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها، وتهديد الميليشيات لأمن وسلامة الممرات البحرية.

واتهم سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية في الرياض أمس، إيران باستمرارها في دعم ميليشيات الحوثي في جرائم القتل وترويع الآمنين، وتصفية السياسيين اليمنيين وبشكل عشوائي في صنعاء، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مد الحوثي بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية.

وأوضحوا استمرار جهود قوات التحالف لتوفير ممرات آمنة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لجميع مناطق اليمن دون استثناء، منوهين بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون والتنسيق القائم مع منظمات الإغاثة الدولية.

وعبر المجتمعون عن إدانتهم لاستمرار ميليشيات الحوثي في رفض الحل السياسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث: (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216).

وأشاروا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والمبعوث الأممي بما في ذلك مقترحه الخاص في ميناء الحديدة وفي إطار الحل السلمي المنشود.

واستنكر سفراء التحالف استمرار ميليشيا الحوثي في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى عديد من المناطق في اليمن والاستيلاء عليها، ما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية في تلك المناطق.

إلى ذلك قال العقيد الركن الطيار تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، إن الميليشيات الحوثية انكشف وجهها الحقيقي الإجرامي أمام المجتمع الدولي، بعدما بدأت ممارسة القتل والتهديد والاختفاء القسري والاعتقالات التي تشهدها صنعاء، والتي باتت سبب رفض المجتمع اليمني لهذه الميليشيات.