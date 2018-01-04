حجز 1800 وحدة سكنية «على الخريطة» في جدة خلال 3 أسابيع

كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز نحو 1800 وحدة سكنية في معرض "بوابة التحلية" في محافظة جدة بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء مرحلة الحجز، أي ما يعادل أكثر من 93 في المائة من الوحدات السكنية التي أتاحتها الوزارة عبر البيع على الخريطة بالشراكة مع القطاع الخاص أمام المستفيدين من الدعم السكني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث يضم مشروع "بوابة التحلية" نحو 1952 وحدة سكنية من نوع شقة، بمساحات متنوعة وأسعار تبدأ من 370 ألف ريال.

ويعد المعرض من بين أحد المعارض التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا التي تهدف من خلالها إلى توفير عديد من الخيارات أمام المستفيدين من الدعم السكني، وضخ مزيد من الوحدات السكنية التي تلبي احتياج المستفيدين وتحقق رغباتهم، ويتميز بموقعه الحيوي على تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق الحرمين، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 190 ألف متر مربع، متكاملة الخدمات والبنية التحتية، وتشمل المرافق العامة والمسطحات الخضراء. يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنتها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث يتزامن ذلك مع مشاريع البيع على الخريطة في منطقة تبوك، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عددا من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، والدمام وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، إضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.