هيئة الاتصالات تفتح تحقيقاً عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية في تحديد الأسعار

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء إنها فتحت تحقيقاً عاجلاً في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأكدت الهيئة أنها تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، وأن أي ممارسات مخالفة سيتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.

وأضافت :" سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الانتهاء من التحقيق ومايترتب عليه من قرارات ".