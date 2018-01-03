بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 5ر88 نقطة ليصل إلى مستوى 6401 نقطة بنسبة صعود بلغت 4ر1 في المئة.

في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 5ر6 نقطة ليصل إلى 9ر406 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6ر1 في المئة .

كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 4ر19 نقطة ليصل إلى 08ر932 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر2 بلغت في المئة.