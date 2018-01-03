قال رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول : إن مجلس النواب الأمريكي يخطط لدراسة مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات في بلادهم.
وأضاف ماكفول في بيان " أنه سيقدم في القريب العاجل مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات أخرى مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان " .
مجلس النواب الأمريكي يدرس فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات بسبب قمع الاحتجاجات
قال رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول : إن مجلس النواب الأمريكي يخطط لدراسة مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات في بلادهم.
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