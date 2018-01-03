مجلس النواب الأمريكي يدرس فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات بسبب قمع الاحتجاجات

قال رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول : إن مجلس النواب الأمريكي يخطط لدراسة مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات في بلادهم.

وأضاف ماكفول في بيان " أنه سيقدم في القريب العاجل مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات أخرى مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان " .