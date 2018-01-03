الاتحاد الأوروبي: نراقب مظاهرات إيران.. والخسارة غير المقبولة في الأرواح البشرية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا في المظاهرات التي تشهدها إيران ، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أية أعمال عنف.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم أنه يراقب عن كثب المظاهرات الجارية في إيران وتزايد أعمال العنف والخسارة غير المقبولة في الأرواح البشرية .