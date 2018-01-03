الملك يبحث مع رئيس مجلس النواب المصري مجالات التعاون في المجال البرلماني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما أبدى الملك المفدى نقل تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين المملكة ومصر في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال، معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضر من الجانب المصري، معالي الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عبدالرحيم، ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس اتحاد الصناعات النائب محمد زكي صادق، ورئيس لجنة الشؤون العربية النائب سعد سليم الجمال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء سعيد إبراهيم، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي، وعدد من النواب.