الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف بفعل تعافي الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الوقت الذي يتعافي فيه الدولار من مستويات منخفضة وتشير مؤشرات فنية إلى تصحيح في المدى القصير.

وبحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1312.35 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس صعد إلى 1321.33 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر أيلول.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة حيث جرى تداوله عند 1315.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 91.964 بعدما تراجع لأقل مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وتكبد الدولار أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2003 في 2017 مما ساعد الذهب على الارتفاع بأكثر من 13 بالمئة خلال العام. وزاد المعدن النفيس 55 دولارا للأوقية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عام 2017 فقط.

ويقول محللون إن توقعات الذهب في الأمد المتوسط تبدو إيجابية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزل البلاديوم في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1090.80 دولار للأوقية بعدما بلغ مستوى قياسيا أمس الثلاثاء عند 1096.50 دولار للأوقية.

وصعد المعدن 57 بالمئة خلال عام 2017 وظل يسجل ارتفاعا بدعم من مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

ويتوقع محللون أن يأتي نحو 80 بالمئة من الطلب العالمي على البلاديوم بدعم من زيادة الطلب على السيارات التي تعمل بالبنزين التي يفضلها الكثير من المستهلكين في الوقت الحالي على السيارات التي تعمل بالديزل.

ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية بعدما صعدت لأعلى مستوى في ستة أسابيع إلى 17.21 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 936.10 دولار للأوقية.

