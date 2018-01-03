ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2017

سجلت ألمانيا ارتفاعا قياسيا جديدا في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة عام .2017

وبحسب بيانات شركة "إيون" الألمانة للطاقة، أنتجت محطات توليد الكهرباء المولدة من طاقة الشمس والمياه والرياح العام الماضي نحو 154 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة قدرها الخمس مقارنة بعام .2016

وذكرت الشركة اليوم الأربعاء أن تلك البيانات لا تشمل إنتاجية الكهرباء للمحطات العاملة بالكتلة الحيوية، والتي بلغت 38 مليار كيلووات/ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تعتمد على نحو كبير على أحوال الطقس، وتخضع إنتاجيتها لذلك لتقلبات موسمية قوية.

فعلى سبيل المثال، شهدت ألمانيا طقسا عاصفا خلال شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين، ما جعل النصيب الأكبر لإنتاجية الكهرباء من الطاقة المتجددة لمحطات الرياح، حيث بلغت 16 مليار كيلووات/ساعة في كلا الشهرين.

وفي أيار/مايو وتموز/يوليو وآب/أغسطس بلغت إنتاجية محطات الطاقة الشمسية، التي تضم 6ر1 مليون لوح شمسي في الولايات الجنوبية على وجه الخصوص، نحو 5 مليار كيلووات/ساعة في كل شهر من الثلاثة.

