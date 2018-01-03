أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي كانت تقلهم لحادث خلال زيارته الرسمية لبنغلاديش .
ووفقا لوكالة الانباء الكويتية فقد أوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن المروحية تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة " سيليت " حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مما أدى إلى احتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك .
وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين فيما تم التأكد من سلامة الجميع .
وزارة دفاع الكويت: رئيس الأركان سليم.. بعد تعرض مروحيته لحادث في بنغلاديش
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي كانت تقلهم لحادث خلال زيارته الرسمية لبنغلاديش .
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