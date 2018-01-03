بعد اعتقال 450 متظاهرا .. العصا الأمنية تفشل في كسر إرادة الإيرانيين

في الوقت الذي أعربت فيه دول أوروبية عن قلقها حيال وقوع قتلى في المظاهرات التي تشهدها مدن إيرانية احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والفساد، اشتعلت لليوم السادس على التوالي، التظاهرات الشعبية لتضم إلى صفوفها آلاف المحتجين الجدد من الشعب الإيراني، في خطوة تؤكد فشل النظام في إرهاب الشعب، الذي أيقن فساد نظامه الحاكم وإهدار مقدرات بلاده.

واستمرارا لمنهجية العنف الذي تتعامل به قوات الأمن مع التظاهرات السلمية، سقط حتى أمس أكثر من 27 متظاهرا بين قتيل وجريح، واعتقلت قوات الأمن أكثر من 450 شخصا في طهران، الأمر الذي دفع آلافا من المسيرات المنتشرة في ربوع إيران إلى الإستمرار في المطالبة بسقوط النظام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، بالمتظاهرين في إيران قائلا "إنهم يتحركون ضد نظام طهران الوحشي والفاسد" بعد ستة أيام على التظاهرات المتواصلة التي قتل فيها 21 شخصًا واعتقل مئات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لترمب "شعب إيران يتحرك أخيرًا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا الاثنين إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السماح بحرية التعبير والتظاهر السلمي، مشددا على أهمية حصول نقاش هادف حول مطالب المتظاهرين.

وتعد هذه التظاهرات أكبر تجمعات ضد الحكومة تشهدها إيران منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009.

وأعربت الخارجية الألمانية أمس عن القلق حيال وقوع قتلى في المظاهرات التي تشهدها مدن إيرانية عدة احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي.

وقال سيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني في بيان له "إنه قلق جدًا من التطورات الأخيرة التي تشهدها إيران ومن الأخبار التي تشير إلى سقوط قتلى واعتقال عدد كبير من المواطنين"، مناشدا السُلطات الإيرانية احترام حق المواطنين في التظاهر والتجمع بشكل سلمي. وشهدت ساحة "نبوّت" وميدان "شوش"، وشارع كارجر الشمالي باتجاه حديقة "دانشجو"، تجمعات وحشودا أمام مسرح طهران، بينما تطوق قوات الأمن محيط جامعة طهران بعشرات العناصر والسيارات وراكبي الدراجات.

وأفادت تقارير حقوقية أن سجن "إيفين" امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات، بينما تزداد الاعتقالات في المحافظات أيضا وارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين إلى 21 قتيلا.

وذكرت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الأمنية نقلت 423 معتقلا أثناء الاحتجاجات إلى القاطع "2 ألف" التابع لاستخبارات الحرس الثوري الذي يتولى التحقيق مع المعتقلين.

كما أفادت الوكالة بأن معملا داخل السجن يديره سجناء تلقى أوامر بصنع 1200 عصبة للأعين من القماش المطاطي، وهذا يوحي بأن عدد المعتقلين ربما زاد إلى هذا العدد، حيث من المعروف أن التحقيقات في إيران تتم بعصب أعين المتهمين.

وكانت السلطات قد أعلنت اعتقال نحو 100 شخص من مدينة أراك في محافظة مركزي، بتهمة المشاركة في اقتحام مراكز حكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون.

وتخشى المنظمات الحقوقية من تعرض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو حتى الموت تحت التعذيب، كما حصل مع معتقلي الانتفاضة الخضراء عام 2009. وهددت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية على لسان رئيسها موسى غضنفر آبادي، في تصريح له لوكالة أنباء "تسنيم"، بإنزال العقوبة القاسية بكل من اعتُقل بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 100 محتج في العاصمة طهران أمس الأول الإثنين، كما أعلن علي أصغر ناصر بخت، نائب حاكم طهران أن 200 شخص اعتقلوا السبت، و150 شخصًا يوم الأحد، ونحو 100 شخص يوم الإثنين.

وتواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية والحرس الثوري حملة اعتقالات عشوائية، منذ اندلاع الاحتجاجات، بينما يستعد الإيرانيون للخروج بمظاهرات عارمة عصر الثلاثاء حيث انتشرت ملصقات تحدد نقاط تظاهر جديدة في المحافظات والمدن المختلفة وحتى في مدن لم تشهد احتجاجات لحد الآن.

وكانت قد امتدت المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني إلى خارج الحدود الإيرانية ووصلت إلى العواصم الأوروبية ليشارك فيها مئات المغتربين والمنفيين.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس حضورا كبيرا من قبل الإيرانيين أمام السفارة الإيرانية، هتف المتظاهرون فيها بشعارات تندد بالسياسات الإيرانية وتدخلها في شؤون دول الجوار، كما احتجوا على الأوضاع المعيشية السيئة في الداخل الإيراني وتفشي الفقر والبطالة والحرمان.

ووصف عضو قيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أفشين علوي الاحتجاجات الإيرانية الحالية بأنها "أكبر احتجاج شهدته إيران"، وقال للصحف الفرنسية "من أهم مطالب المحتجين عدم مداخلة إيران في الشؤون الداخلية لسورية وغزة ولبنان، والتركيز على حالة الشعب الإيراني".

وشهدت العاصمة الألمانية برلين أيضاً حشوداً كبيرة من الإيرانيين المحتجين والمطالبين بإسقاط النظام الإيراني. وهتف المتظاهرون في برلين بشعارات حمّلت المرشد الإيراني مسؤولية الأحداث في إيران، وحذروه من استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل في أرجاء إيران.