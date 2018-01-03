«التجارة»: تغريم 247 محطة وقود ومنفذ بيع مخالفا للأسعار الجديدة

واصلت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية في مناطق المملكة المختلفة للتأكد من نظامية أعمالها والتحقق من وفرة السلع والمنتجات والمواد التموينية والبترولية، وأسفرت نتائج جولات الوزارة خلال اليومين الماضيين منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة وحتى نهاية البارحة الأولى، عن زيارة 6052 منشأة تجارية وتحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت.

وشملت المخالفات المرصودة من قبل مراقبي الوزارة مخالفة مراكز وأسواق ومحال تجارية ومنافذ بيع الغاز، إضافة إلى محطات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقررة حيث تم إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية، وبناء عليه جرى إصدار غرامات فورية على جميع المنشآت التجارية المخالفة واستدعاء المسؤولين عنها للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتواصل الفرق الرقابية للوزارة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمناطق المملكة المختلفة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، كما تتابع الوزارة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فورا.

وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المخالفة، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاوى لمركز البلاغات في الوزارة، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة.