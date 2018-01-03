الأسهم السعودية تفقد حاجز الدعم 7190 نقطة مع غياب محفزات جديدة

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي وفقدت في جلسة أمس نحو 22 نقطة بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 7171 نقطة. وزاد نشاط التداول مع تراجع السوق حيث ارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 872 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وذلك بعد فقد حاجز الدعم 7190 نقطة، ما يبقي السوق في مسار سلبي حتى مستويات 7130-7140 نقطة وهي التي تفصل السوق عن مستويات 6988 نقطة، حيث خسارة آخر دعوم المؤشر ستدفع بالسوق إلى كسر حاجز 7000 نقطة وصولا إلى مستويات 6988 نقطة. تأتي التراجعات في فترة تسبق نتائج الشركات المعفاة من الإفصاح عن نتائج الربع الرابع مع فترة سماح للإفصاح عن النتائج السنوية حتى اليوم الأخير من آذار (مارس) المقبل، ونظرا إلى طول فترة الإعلانات وعدم وجود حوافز جديدة فضلت السوق جني الأرباح بعد موجة ارتفاع جيدة للمؤشر العام التي كسب خلالها نحو 7 في المائة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7194 نقطة، حقق أعلى نقطة عند 7212 نقطة بينما أدنى نقطة عند 7167 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7171 نقطة فاقدا 22 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 872 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 67 مليون سهم لتصل إلى 255 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.34 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة لتصل إلى 110 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.98 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.60 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.18 في المائة. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.90 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.87 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.28 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.26 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 751 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "إكسترا" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 49.48 ريال، يليه "كيان السعودية" بنسبة 3.88 في المائة ليغلق عند 10.99 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 16.28 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 9.4 في المائة ليغلق عند 11.74 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 12.75 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 25.93 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 570 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 513 مليون ريال بنسبة 12 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية