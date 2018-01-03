أعلنت مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، عضو مجموعة البنك الدولي، تقديم تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار إلى شركة المراعي، الرائدة في إنتاج الألبان والعصائر في المنطقة، وذلك بهدف دعم استثماراتها في مصر والمساعدة في تعزيز قطاع الغذاء المصري.
ومن المتوقع أن يسهم برنامج المراعي في مصر في تخفيض حجم النفايات وتحسين معايير سلامة الغذاء وإيجاد وظائف جديدة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الزراعية.
وقال جورجيس شوردرت، المدير التنفيذي في شركة المراعي معلقًا، "لمؤسسة التمويل الدولية تاريخ حافل بدعم منتجي المأكولات والمشروبات حول العالم، وستعمل شراكتنا على ترسيخ بصمة أعمال المراعي في مصر، كما ستعزز أيضًا من معايير سلامة الغذاء وستشجّع على تبني أفضل الممارسات في القطاع".
وسيقدم برنامج الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية المساعدة إلى شركة بيتي - المشروع المشترك التابع للمراعي في مصر – لمساعدتها على الارتقاء بكفاءة استهلاك الماء والطاقة للحصول على شهادة "التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات" (EDGE) الصادرة عن المؤسسة، وهي شهادة معيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 بلد.
من جهته، ذكر وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الغذاء في مصر يتمتع بإمكانات عديدة لكنّ غياب الاستثمار في القطاع والاستمرار في اتباع ممارسات قديمة الطراز يعوق نموه في بعض الأماكن.
وأضاف المرشد "يوفر استثمار شركة المراعي رأس المال والخبرة المطلوبة للقطاع، ما سيساعد على إيجاد الوظائف والفرص الاقتصادية في المجتمعات االزراعية التي تتطلع للنمو".
- «التمويل الدولية» تقرض «المراعي» 150 مليون دولار لتعزيز قطاع الغذاء في مصر
- «موديز» تتوقع تراوح الأسعار بين 40 و60 دولارا للبرميل
- إنتاج روسيا اليومي من النفط يسجل أعلى مستوى في 30 عاما
- أعلى معدل لصادرات الخام العراقية في ديسمبر .. بلغت 109.6 مليون برميل
- مصانع منطقة اليورو تسجل أسرع وتيرة نمو منذ 20 عاما
- الاقتصاد الألماني يتحدى الشيخوخة بأعلى معدل للقوى العاملة
- قطاع التصنيع في الصين ينمو بأعلى وتيرة منذ 4 أشهر
- 77 مليار دولار العجز التجاري في تركيا خلال 2017 .. ارتفع 37.5 %
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- «التمويل الدولية» تقرض «المراعي» 150 مليون دولار لتعزيز قطاع الغذاء في مصر
أخبار اقتصادية- محلية
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- المصارف تستعد لإيقاف التعامل بالريال الورقي واستبداله بـ "المعدني" تدريجيا
- المالية: لا ضرائب أو رسوم جديدة في 2018
- خطة لملاحقة التستر التجاري.. إلزام جميع المحال بنقاط البيع نهاية 2017
- إعادة السماح بشراء القمح من المزارعين بحد أعلى 700 ألف ريـال
- "المالية": لا صحة لتأجيل الرسوم على الوافدين.. وتعديلات محتملة في تطبيق "التوازن المالي"
- قريبا.. استقدام العمالة المنزلية وتوقيع عقودها تقنيا والدفع عبر «الوسيط المالي»
- «البيئة»: السماح لأصحاب المزارع ببناء شاليهات سياحية على أراضيهم واستثمارها
- "المحاسبين" لـ "الاقتصادية": 160 ألف وظيفة محاسب يشغلها أجانب.. التوطين صعب
- الرياض تحتضن أكبر تجمع لقادة الاستثمار والأعمال في العالم.. غدا
أضف تعليق