«التمويل الدولية» تقرض «المراعي» 150 مليون دولار لتعزيز قطاع الغذاء في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، عضو مجموعة البنك الدولي، تقديم تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار إلى شركة المراعي، الرائدة في إنتاج الألبان والعصائر في المنطقة، وذلك بهدف دعم استثماراتها في مصر والمساعدة في تعزيز قطاع الغذاء المصري.

ومن المتوقع أن يسهم برنامج المراعي في مصر في تخفيض حجم النفايات وتحسين معايير سلامة الغذاء وإيجاد وظائف جديدة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الزراعية.

وقال جورجيس شوردرت، المدير التنفيذي في شركة المراعي معلقًا، "لمؤسسة التمويل الدولية تاريخ حافل بدعم منتجي المأكولات والمشروبات حول العالم، وستعمل شراكتنا على ترسيخ بصمة أعمال المراعي في مصر، كما ستعزز أيضًا من معايير سلامة الغذاء وستشجّع على تبني أفضل الممارسات في القطاع".

وسيقدم برنامج الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية المساعدة إلى شركة بيتي - المشروع المشترك التابع للمراعي في مصر – لمساعدتها على الارتقاء بكفاءة استهلاك الماء والطاقة للحصول على شهادة "التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات" (EDGE) الصادرة عن المؤسسة، وهي شهادة معيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 بلد.

من جهته، ذكر وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الغذاء في مصر يتمتع بإمكانات عديدة لكنّ غياب الاستثمار في القطاع والاستمرار في اتباع ممارسات قديمة الطراز يعوق نموه في بعض الأماكن.

وأضاف المرشد "يوفر استثمار شركة المراعي رأس المال والخبرة المطلوبة للقطاع، ما سيساعد على إيجاد الوظائف والفرص الاقتصادية في المجتمعات االزراعية التي تتطلع للنمو".