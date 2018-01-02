الملك سلمان يعزي أسرة القاضي الجيراني

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية.

جاء ذلك خلال استقباله لذوي الشيخ الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض اليوم.

وقد عبر ذوو قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.