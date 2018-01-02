بدعم العوامل الفنية.. الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

سجلت أسعار الذهب بداية قوية في عام 2018 اليوم الثلاثاء بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر مدعوما بعوامل فنية بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1308.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر أيلول عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1310.50 دولار للأوقية. وقال محللون ومتعاملون إن الذهب ارتفع بسبب عوامل فنية بعدما أغلق فوق المتوسط المتحرك لمئتي يوم ومئة يوم على مدى الأسبوعين الماضيين عقب أن تخطى مستوى مقاومة نفسيا عند 1300 دولار يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 13 بالمئة العام الماضي مسجلا أفضل أداء سنوي منذ 2010. وغذى الصعود تعثر الدولار وتوترات سياسية وانحسار القلق إزاء تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 17.04 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.49 دولار.

وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1072.50 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2001 عند 1074.30 دولار.