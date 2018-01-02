كاريكاتير 2018/01/02

كاريكاتير
- تدشين أول رحلة كاملة لقطار الحرمين بطول 450 كيلومترا
- مفاجأة «المركزي البريطاني».. عملة رقمية رسمية تنافس البيتكوين
- 2017.. إصلاحات اقتصادية ضخمة ومدن تحاكي المستقبل في السعودية
- مجلس إدارة "الأهلي" يوصي بزيادة رأس المال من 20 مليار إلى 30 مليار ريال بنسبة 50%
- وزارة التجارة تراقب محطات الوقود ميدانيا وعقوبات فورية حال الامتناع عن البيع
- وزارة الطاقة: رفع أسعار البنزين بنسبة 83 % و 127 %
- الإرهاب يستنزف 35 % من الاقتصاد الإيراني.. وصناديق التقاعد تعاني الإفلاس
- 1.97 تريليون ريال صافي الأصول الأجنبية لـ «ساما» والمصارف السعودية
- تونس ترفع أسعار المحروقات ليلة العام الجديد
- "التجارة" تغرم 68 محطة وقود امتنعت عن البيع
أضف تعليق