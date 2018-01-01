حساب المواطن : مراجعة دورية لقيمة دعم المستحقين

أعلن برنامج حساب المواطن أن قيمة الدعم المقدم للمستحقين سيتم مراجعتها دوريا لمواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.

وجاء في تغريدة على حساب البرنامج على تويتر " قيمة الدعم التي يقدمها حساب المستحقين من الدعم تتم مراجعتها دورياً بهدف مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.

وكان "حساب المواطن" قد أودع قيمة دعم للمستحقين عن شهر ديسمبر بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج، وحصلت آنذاك 50 % من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 ملايين مستفيد.