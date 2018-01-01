اجْتَهَدَ فاسْتَحَقَّ المكافأة لا اجْتَهَدَ وبالتالي اسْتَحَقَّ المكافأة

كثيرا ما نسمعهم يقولون: درسَ واجْتَهَدَ وثابرَ وبالتالي اسْتَحَقَّ المكافأة، يُقْحمون (وبالتالي) في هذه العبارة وهذا التعبير غير صحيح بسبب سوء الصياغة وركاكتها، والصواب حذف (وبالتالي) لتصير العبارة: دَرَسَ واجْتَهَدَ وثابَرَ فاسْتَحَقَّ المكافأة وبذلك تكون صياغة الجملة صحيحة ليس فيها إقحام ولا تزيّد ولا ركاكة. إذنْ: قُل: اجْتَهَدَ فاسْتَحَقَّ المكافأة، ولا تقل: اجْتَهَدَ وبالتالي استحقَّ المكافأة. فقولك: (وبالتالي) زيادة لا داعي لها، إذ تُفْسِد الصياغة والأسلوب.