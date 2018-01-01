انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط 3% في ديسمبر

أظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الاثنين أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفضت ثلاثة بالمئة في ديسمبر كانون الأول من مستواها قبل عام إلى 96.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام.

ووفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الشهر الماضي، زاد إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني 3.3 في المئة على أساس سنوي إلى 94.7 مليون برميل.

