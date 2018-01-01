عمومية "التصنيع" توافق على اتفاقية مع "ترونوكس" لبيع "نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم" بمبلغ يتجاوز 6 مليار ريال

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت (56.63%) من رأس المال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة على إبرام اتفاقية مشروطة بتاريخ 25/05/1438هـ (الموافق 21/02/2017مـ) مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة وفقا لأنظمة ولاية أستراليا الغربية ومدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية (شركة ترونوكس)، وذلك فيما يتعلق بقيام الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296(كريستل) (والتي تملك شركة التصنيع الوطنية ما نسبته 79% من رأسمالها) ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.

2- الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296 (كريستل) وشركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 348 111) والتي لعضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مصلحة فيها وهما: د. طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية)، والأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية). وذلك من حيث كون د. طلال بن علي الشاعر مالكًا لما نسبته 1% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)، وكون الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي ممثلاً لمؤسسة الخليج للاستثمارالتي تملك ما نسبته 20% من رأسمال شركة كريستل، والترخيص لهذه التعاملات، علمًا بأنه لا توجد شروط تفضيلية للعضوين المذكورين في هذه الصفقة والممثلة باتفاقيّة مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.

3- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

4- الموافقة على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

5- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت الإدارة التنفيذية.