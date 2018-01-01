عمومية "ابن رشد" توافق على خفض رأس المال من 8.510 مليارات إلى 2 مليار ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن نتائج اجتماع الجمعية غير العادية للشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) والتي تستثمر صدق في (1.56%) من حصصها.

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إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للتنمية الصناعية(صدق) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م والمتعلق بدعوة مساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م للنظر في جدول أعمال الجمعية، تعلن الشركة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي (ابن رشد) على التالي:

1. تحول كيان الشركة القانوني إلى شركة ذات مسئولية محدودة وفق مسودة عقد التأسيس المعدل.

2. تفويض مجلس الإدارة لإنهاء إجراءات التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة.

3. خفض رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وخمسمائة وعشرة مليون (8,510,000,000) ريال إلى ملياري (2,000,000,000) ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة.

4. استخدام الاحتياطي النظامي الحالي للشركة والبالغ ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة ألف (43,800,000) ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة.

و سوف تواصل (صدق) دراسة الاستثمار وإعادة التقييم والاعلان عن اي اثر مالي في حال وجود فروقات جوهرية. الجدير بالذكر أن (صدق) تستثمر في (1.56%) من حصص (إبن رشد) بمبلغ (132.9) مليون ريال سعودي، وقد قامت (صدق) بتكوين مخصص هبوط بنسبة (50%) من القيمة الأسمية لإستثمارها لمواجهة الخسائر غير العادية المحققة.