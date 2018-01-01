عمومية "الأهلي" توافق على عقد مع "التعاونية" بقيمة تتجاوز 143 مليون ريال لتقديم التأمين للموظفين

أعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، و الذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 13 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) في مدينة جدة، و بلغ نصاب الحضور (أصالة و وكالة وتصويت عن بعد) 68.37% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 2 مليار سهم، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.

ثانياً: الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

ثالثاً: الموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 01 يناير 2018م، وبإجمالي مبلغ (143,315,122) ريال سعودي، والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد صاحب علاقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية).