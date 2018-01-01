"تبوك الزراعية" توقع وثيقة مع "أسترا الغذاء" للاستحواذ على كامل نشاط شركة مزارع أسترا وأعمال النقليات

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية انه بتاريخ 12/04/1439 هـ الموافق 31/12/2017م تم توقيع وثيقة الشروط (الوثيقة) مع الشركاء في شركة أسترا الغذاء (البائعين) للاستحواذ على كامل النشاط الزراعي لشركة مزارع أسترا وأعمال النقليات المتعلقة بذلك (الاستحواذ المقترح). وعلى ذلك، تود شركة تبوك للتنمية الزراعية توضيح ما يلي:

1. تعد الوثيقة اتفاقاً مبدئياً بين الأطراف ولكن لا تعد كل بنودها ملزمة وتكون خاضعة للتعديل والإضافة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في الاتفاقية النهائية والمستندات النهائية المتعلقة بها.

2. تنتهي صلاحية هذه الوثيقة في حال تم توقيع الإتفاقية النهائية أو في حال إتفاق الطرفين كتابةً على عدم الإستمرار والمضي بالاستحواذ المقترح أو حتى تاريخ 30/09/2018م أيهما أسبق.

3. في مقابل الإستحواذ على مائة في المئة ( %100) من أسهم البائعين، ستقوم الشركة بإصدار عدد من الأسهم، وسيتم احتسابها بناءً على معادلة مبنية على حقوق الملكية وصافي الدين لشركة مزارع أسترا في آخر ميزانية مدققة قبل اتمام الصفقة وعلى حقوق الملكية للشركة وبعد اتمام الدراسة النافية للجهالة للطرفين، على أن لا يزيد عدد الأسهم عن 15,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.

وتؤكد الشركة أنه ليست لديها ولا كبار مساهميها ولا أعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في شركة مزارع أسترا، كما تؤكد أن زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ المقترح مشروط بموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.

كما تود الشركة أن توضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً للنص على الشروط المبدئية للاستحواذ المقترح والتي تم تمديدها بموجب آخر إعلان إلحاقي تم نشره بموقع تداول بتاريخ 3/12/2017م الموافق 14/3/1439 هـ، تعتبر منتهية ولاغية من هذا التاريخ 31/12/2017م، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الاستحواذ المقترح في حينه.