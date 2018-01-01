"الخضري" تحصل على قرض من "الخضري القابضة" بقيمة 115 مليون ريال لتمويل رأس المال وشراء أصول

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (طرف ذو علاقة- مساهم كبير) بتاريخ 31/12/2017 بقيمة 115,000,000 ريال (مائة وخمسة عشر مليون ريال لا غير)، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة. وسوف يتم سداد مبلغ القرض بدون أية عمولات أو مصروفات خلال مدة لا تتجاوز 31/12/2019 . وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر.