مفاجأة «المركزي البريطاني» .. عملة رقمية رسمية تنافس البيتكوين

قالت صحيفة "تلغراف" إن بنك إنجلترا المركزي يتجه للموافقة على إصدار نسخته من العملة الرقمية المشفرة على غرار البيتكوين، مطلع العام المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن البنك أوعز منذ 2015، لوحدة بحثية أن تنظر في إمكانية طرح عملية رقمية مرتبطة بالجنيه الاسترليني.

وفي حال جرت الموافقة على الأمر، فإن إصدار البنك عملات رقمية سيحدث تغييرا ثوريا في المعاملات البنكية، إذ لا تزال مؤسسات مالية كثيرة حذرة إزاء العملات الجديدة. فضلا عن ذلك، سيكون بوسع مواطني بريطانيا استخدام العملة الرقمية في شراء الأغراض العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، دون حاجة إلى أساليب الدفع القديمة.

وأجرى بنك إنجلترا اختبارات للعملات الرقمية، ومنها البيتكوين، بغرض الاطلاع على نجاعة إجراء الصفقات الرقمية.

وارتفعت قيمة البيتكوين بشكل لافت خلال العام الماضي، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنها وصلت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 16 ألف دولار، غير أنها هبطت سريعا بعد ذلك.

وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، إنه التقى أخيرا عددا من رؤساء البنوك المركزية وناقش معهم إطلاق عملات رقمية.