كاريكاتير 2018/01/01

كاريكاتير
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- تفاقم خسائر السوق العقارية المحلية إلى 221.1 مليار ريـال بنهاية 2017
- وزارة الطاقة: رفع أسعار البنزين بنسبة 83 % و 127 %
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- 1243 % قفزة في فائض الميزان التجاري السعودي في عام.. بلغ 138.5 مليار ريال
- "مدن" توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة " إبداع المرأة السعودية" لتنمية الصناعة والصناعيين بجازان
- غدا.. حملات رقابية على المنشآت التجارية لرصد مخالفات الضريبة المضافة
- "التجارة" و " الزكاة والدخل" تكثفان الرقابة على المنشآت التجارية لرصد مخالفات ضريبة القيمة المضافة
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- "آي إيه جي" البريطانية تعتزم الاستحواذ على "نيكي" المملوكة لشركة "إير برلين"
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