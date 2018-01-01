"الغذاء والدواء": تسعيرة الأدوية تخضع لمقارنات عالمية .. ونختار الأقل سعرا

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تسعيرة الأدوية في السعودية تتم بعد مقارنتها بالأسعار في عدد من دول العالم، حيث يتم اختيار الأقل سعراً، مبينا أن كثيراً من دول العالم لا تسعر الأدوية.

وأوضح الجضعي أن تحديد أسعار الأدوية في المملكة يتم من خلال لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه تتم مراجعة أسعار جميع أنواع الأدوية بشكل مستمر. وحول تفاوت أسعار الأدوية في المملكة مقارنة ببعض الدول، قال "عدد كبير من الدول لا تسعر الأدوية، وفي المملكة نعتبر الدواء منتجا وطنيا ومهما وأساسيا للمرضى ولهذا يتم تسعيرها، إذ توجد ضوابط تحدد السعر، حيث ننظر لعدد من الدول العالمية ونختار الأقل سعرا".

إلى ذلك، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات لاصقة للعلامة التجارية أكيوفيو ذات أرقام التشغيل "أكيوفيو أدفانس" و"أكيوفيو أويسيس"، و"أكيوفيو مويست اليومية للاستجماتيزم" المصنّعة في تواريخ تتراوح بين أغسطس 2012 وأبريل 2016، وينتجها مصنع جونسون آند جونسون فيجن كير إنك في إيرلندا والولايات المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير، وجود شعيرات ملتصقة بغطاء علبة العدسات جراء فرشاة التنظيف المستخدمة في خطوط التصنيع، مشيرة إلى أن شركة جونسون آند جونسون فيجن كير إنك سحبت طوعياً تلك التشغيلات بعد أن تلقت عدداً محدوداً من التقارير عنها، واستبدلت الفرشاة بأخرى في حينه، ولم يجر التبليغ عن أي أحداث أو إصابات تتعلق بهذا الاستدعاء، إذ إن الشعيرات كانت مرئية للعين عند فتح المستهلك لعلبة العدسات.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنها أبلغت مقدمي الرعاية الصحية احترازياً بهذا الاستدعاء الطوعي، موضحة إجراءات على المستهلكين اتباعها، تشمل التأكد ما إذا كان المنتج مشمولاً بهذا الاستدعاء، والتوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة بهذا الاستدعاء الطوعي، واستشارة اختصاصي البصريات فوراً في حال حدوث تهيّج مستمر في العين أو ألم أو احمرار أو تغيّر في الرؤية بعد إزالة العدسة.