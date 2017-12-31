تباطؤ نمو قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الجاري

نما نشاط قطاع التصنيع في الصين بمعدل أبطأ في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الماضي. وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في صين بتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، الذي يقيس نشاط المصانع، من 8ر51 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 6ر51 نقطة خلال الشهر الحالي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يظهر نشاط قطاع الخدمات، إلى 55 نقطة في ديسمبر، مقابل 8ر54 نقطة في الشهر الماضي. يذكر أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع لأكثر من 50 نقطة يعني نمو القطاع في حين أن تسجيله لأقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع.