وفاة خامسة بمرض انفلونزا الخنازير في الأردن

أعلنت مصادر طبية أردنية عن وفاة شاب بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة عمان إثر إصابته بمرض انفلونزا الخنازير. وجاء في تقرير نشرته صحف أردنية اليوم، أن المتوفى أدخل المستشفى أمس الأول ولكنه توفي أمس نتيجة لمضاعفات الإصابة بمرض انفلونزا الخنازير.

يذكر أن عدة مستشفيات أردنية أعلنت عن وجود إصابات بمرض انفلونزا الخنازير، وأن من بين المصابين بعض الممرضين والممرضات العاملين في هذه المستشفيات. كما يذكر أن مرض انفلونزا الخنازير أدى إلى وفاة أربعة اشخاص في الأردن منذ بدء انتشاره بداية الشهر الحالي.